"¡Me siento mejor que nunca y se me olvida la edad que tengo!”, Leonardo de Lozanne se sincera sobre su vocación musical

En exclusiva para Venga La Alegría, Leonardo de Lozanne agradeció a la vida la oportunidad de haber encontrado su vocación desde muy joven y confiesa que la música y el escenario siguen siendo el motor que lo impulsa cada día. Además, compartió cómo pasa el tiempo con sus hijos en esta temporada navideña. ¡Ojo que regresará al escenario con Fobia en 2026!