"¡No tropiezo con la misma piedra!”, Lety Calderón responde a posibilidad de volver con Juan Collado
Como aquella famosa canción, Lety Calderón aseguró que no volverá a ‘tropezar con la misma piedra’ ahora que Juan Collado está libre luego de separarse de Yadhira Carrillo. Sin embargo, la actriz dejó claro que el cariño sigue presente aunque el romance quedó en el pasado.