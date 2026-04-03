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Lila Downs reconstruye relación con su madre luego de 9 años

La cantante mexicana Lila Downs habla sobre la nueva conexión con su madre y Ana Torroja expresa su opinión ante la polémica de Julio Iglesias

En Zona de espectáculos Lila Down habla en exclusiva para Venga La Alegría y comparte cómo ha sido reconectar con su madre luego de muchos años así como la relación de sus hijos con su abuela. Ana Torroja habla sobre la polémica en la que ha estado envuelto el cantante español Julio Iglesias luego de que ex trabajadoras lo señalaran de abuso, la artista mencionó que las acusaciones se deberán aprobar además de que respondió si habrá o no un reencuentro con el grupo Mecano.

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