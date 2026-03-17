¡Lis Vega, Bellakath y más celebridades en la alfombra roja de Ring Royale!
La alfombra roja de Ring Royale dio mucho de qué hablar con impactantes declaraciones del esposo de Karely Ruiz, Óscar Burgos, Bellakath, Lis Vega y más. ¡Imperdible!
La alfombra roja de Ring Royale dio mucho de qué hablar con impactantes declaraciones: el esposo de Karely Ruiz explicó el golpe a Adame, Óscar Burgos habló de Karla Panini, Bellakath reaccionó a lo de Yeri Mua, Lis Vega opinó del trabajo de Maribel Guardia y Vanessa Claudio compartió sus impresiones del evento. ¡Imperdible!