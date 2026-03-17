¡Lis Vega, Bellakath y más celebridades en la alfombra roja de Ring Royale!

La alfombra roja de Ring Royale dio mucho de qué hablar con impactantes declaraciones: el esposo de Karely Ruiz explicó el golpe a Adame, Óscar Burgos habló de Karla Panini, Bellakath reaccionó a lo de Yeri Mua, Lis Vega opinó del trabajo de Maribel Guardia y Vanessa Claudio compartió sus impresiones del evento. ¡Imperdible!