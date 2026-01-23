inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡No se rinden! Lisset alza la voz contra los obstáculos que existen para hacer homenaje a la música de Juan Gabriel

Lisset no se guarda nada y responde a lo que Jean Aguilera dijo sobre los obstáculos a los proyectos como Ni tú ni yo, que usen las canciones de Juan Gabriel.

Videos,
Venga La Alegría

A pesar de que algunos recintos han cerrado sus puertas a Ni tú, ni yo, Lisset responde a lo que Jean Aguilera dijo en exclusiva para Venga La Alegría sobre los obstáculos a los proyectos que usen las canciones de Juan Gabriel. Por otro lado, la consagrada cantante cuestionó las decisiones de Iván Aguilera sobre la obra del ‘Divo de Juárez’.

Videos