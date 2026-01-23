¡No se rinden! Lisset alza la voz contra los obstáculos que existen para hacer homenaje a la música de Juan Gabriel

A pesar de que algunos recintos han cerrado sus puertas a Ni tú, ni yo, Lisset responde a lo que Jean Aguilera dijo en exclusiva para Venga La Alegría sobre los obstáculos a los proyectos que usen las canciones de Juan Gabriel. Por otro lado, la consagrada cantante cuestionó las decisiones de Iván Aguilera sobre la obra del ‘Divo de Juárez’.