Renueva tus espacios y aprovecha las promociones de Black Friday

Si estás pensando en renovar tu hogar, darle un nuevo estilo a tus espacios o encontrar los mejores materiales para tu próximo proyecto, Llano de la Torre tiene una oportunidad especial para ti.

Del 26 al 29 de noviembre de 2026, la empresa realizará su campaña Black Weekend, con promociones especiales de hasta 50% de descuento en marcas seleccionadas, tanto en sus tiendas físicas como en su tienda en línea.

Durante estos cuatro días podrás encontrar atractivas ofertas en productos para transformar diferentes espacios de tu hogar, incluyendo pisos, recubrimientos, grifería, muebles para baño y otras soluciones para remodelación y construcción.

Más beneficios para aprovechar tu compra

Además de los descuentos, Llano de la Torre ofrecerá hasta 6 meses sin intereses, de acuerdo con las condiciones y productos participantes.

Y las sorpresas no terminan ahí. Como parte de la campaña, los clientes podrán participar en la dinámica Gira y Gana, con la oportunidad de llevarse increíbles regalos.

Para participar en esta dinámica y acceder a los meses sin intereses, se establece una compra mínima de $5,000 pesos, conforme a las condiciones de la promoción.

Encuentra Llano de la Torre cerca de ti

Con presencia en diferentes puntos del país, Llano de la Torre acerca su oferta de productos y soluciones a quienes buscan calidad, variedad y una buena relación precio-beneficio.

Puedes encontrar sus sucursales en Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca, Pachuca y Puebla, además de consultar sus productos y promociones a través de su tienda en línea.

Cuatro días para transformar tus espacios

El Black Weekend de Llano de la Torre es una oportunidad para planear esa remodelación pendiente, renovar tu hogar o encontrar los materiales que necesitas para tu próximo proyecto, aprovechando promociones especiales por tiempo limitado.

No dejes pasar esta oportunidad. Del 26 al 29 de noviembre, visita Llano de la Torre y descubre todo lo que puedes renovar con sus promociones de Black Friday.

Consulta productos, marcas participantes y condiciones de las promociones en:

www.llanodelatorre.com.mx

Promociones válidas del 26 al 29 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones. Imágenes ilustrativas. No aplica con otras promociones.