¡Así será LOL: Buscando talento! Eugenio Derbez, Adal Ramones, Michelle Rodríguez y ‘El Capi’ Pérez, revelaron detalles del spin-off del show de comedia

Eugenio Derbez, Adal Ramones, Michelle Rodríguez y ‘El Capi’ Pérez, nos contaron todo sobre LOL: Buscando Talento, un prometedor spin-off de LOL, el show de comedia consagrado por el patriarca de los Derbez. ¡Checa cómo escogieron a los nuevos integrantes de la anhelada temporada!