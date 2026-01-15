¡Así será LOL: Buscando talento! Eugenio Derbez, Adal Ramones, Michelle Rodríguez y ‘El Capi’ Pérez, revelaron detalles del spin-off del show de comedia

inklusion logo Sitio accesible
Eugenio Derbez, Adal Ramones, Michelle Rodríguez y ‘El Capi’ Pérez, nos contaron todo sobre LOL: Buscando Talento, un prometedor spin-off de LOL, el show de comedia consagrado por el patriarca de los Derbez. ¡Checa cómo escogieron a los nuevos integrantes de la anhelada temporada!

