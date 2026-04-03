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Los Niños Preguntan: Sergio Sepúlveda responde preguntas muy interesantes de pequeños

Darío, Jessia y Diego hacen tres preguntas muy interesantes a Sergio Sepúlveda para conocer más sobre diversos temas

El conductor de Venga La Alegría Sergio Sepúlveda responde preguntas de tres niños: Darío, Jessia y Diego. Los pequeños preguntan cómo le hacen los camaleones para cambiar de color, por qué los dientes son de leche y por qué razón el sol quema a las personas. Cada respuesta es explicada de manera sencilla para que los niños puedan comprender toda la información.

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