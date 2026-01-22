¡Será épico! Lucero revela que prepara una gran celebración para conmemorar 46 años de trayectoria

A 46 años de carrera, Lucero revela que ya prepara un concierto histórico para agradecer a sus fans y confiesa quién ha sido el motor que la ha sostenido en lo momentos más duros y más gloriosos. Por su parte, Lucero León, madre de la consagrada cantante, detalló cómo ha sido guiarla y construir una carrera llena de éxitos. ¿La mamá de Lucero extraña a su exyerno Mijares? ¡Aquí todo lo que nos contó!