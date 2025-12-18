¡Dueto con Vicente Fernández! Luis Ángel ‘El Flaco’ sorprende con una nueva versión de un icónico tema de ‘El Charro de Huentitán’
A unos días del cuarto aniversario luctuoso de Vicente Fernández, Luis Ángel ‘El Flaco’ anunció que grabó una nueva versión de un tema que hiciera famoso ‘El Charro de Huentitán’.
A unos días de que se cumpla el cuarto aniversario luctuoso de Vicente Fernández, Luis Ángel ‘El Flaco’ sorprendió al anunciar en conferencia de prensa que grabó una nueva versión de un tema que hiciera famoso ‘El Charro de Huentitán’. Cabe mencionar que ‘El Flaco’ no será el único artista que participe en el disco de duetos.