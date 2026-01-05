inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Terminaron por infidelidad? Luis Felipe Tovar reacciona al rompimiento de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Luego de que se confirmara la ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez, Luis Felipe Tovar reaccionó a los rumores de infidelidad que envuelven a la pareja.

Videos,
Venga La Alegría

Luego de que se confirmara la ruptura entre el cantautor español Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez, Luis Felipe Tovar, amigo de la española, alzó la voz y reaccionó a los rumores de infidelidad que envuelven a la mediática pareja.

Videos