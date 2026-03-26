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"¡Picaron la cresta al gallo!”, Lupillo Rivera advierte que va con todo contra Belinda

Luego de que Belinda denunciara a Lupillo Rivera de supuesta violencia digital y mediática, el cantante de regional reveló que los abogados de ‘Beli’ ya lo buscaron.

Luego de que Belinda denunciara a Lupillo Rivera de supuesta violencia digital y mediática, el cantante de regional reveló que los abogados de ‘Beli’ ya lo buscaron.Por otro lado, confesó que espera que Chiquis y sus hermanos se reconcilien pronto y aclaró si tiene planes de boda con Tania Pimentel.

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