"¡Picaron la cresta al gallo!”, Lupillo Rivera advierte que va con todo contra Belinda
Luego de que Belinda denunciara a Lupillo Rivera de supuesta violencia digital y mediática, el cantante de regional reveló que los abogados de ‘Beli’ ya lo buscaron.
Luego de que Belinda denunciara a Lupillo Rivera de supuesta violencia digital y mediática, el cantante de regional reveló que los abogados de ‘Beli’ ya lo buscaron.Por otro lado, confesó que espera que Chiquis y sus hermanos se reconcilien pronto y aclaró si tiene planes de boda con Tania Pimentel.