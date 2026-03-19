Luz Edith Rojas rompe el silencio y habla del accidente de su expareja José Ángel Bichir

Tras el fuerte accidente de José Ángel Bichir, que lo dejó con graves lesiones, Luz Edith Rojas, su exnovia, reveló si realmente la familia necesita apoyo económico. Por otra parte, Luz Edith puso en duda lo que se ha dicho sobre las causas del accidente. ¿Notó señales de alerta durante su noviazgo?