"¡Me empodera muchísimo!”, Majo Aguilar reafirma que seguirá cantando con mariachi, aunque no descarta colaboraciones

Majo Aguilar reveló por qué el regional mexicano seguirá siendo su género musical predilecto; en especial el mariachi. Pero no descartó colaboraciones interesantes.

