"¡Me empodera muchísimo!”, Majo Aguilar reafirma que seguirá cantando con mariachi, aunque no descarta colaboraciones
Majo Aguilar reveló por qué el regional mexicano seguirá siendo su género musical predilecto; en especial el mariachi. Sin embargo, no descartó colaborar con otros intérpretes ajenos al mariachi, en caso de que llegue la invitación.