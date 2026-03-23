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¡Que ya no se manche su nombre! Marcelia Figueroa alza la voz por los polémicos audios sobre Julián Figueroa

Tras los polémicos audios que se habrían filtrado sobre un supuesto daño que habría sufrido Julián Figueroa, Marcelia Figueroa hace frente a la confusión.

Tras los polémicos audios que se habrían filtrado sobre un supuesto daño que habría sufrido Julián Figueroa, Marcelia Figueroa hace frente a la fuerte confusión y, entre otras cosas, habla de las acciones legales de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón.

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