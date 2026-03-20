¿Familia lavanda? Mariana Garza rechaza las etiquetas para su familia
Mariana Garza y Pablo Perroni demostraron la sólida y abierta relación familiar que han construido y la cantante dejó clara su postura sobre las etiquetas que han recibido.
Una vez más, Mariana Garza y Pablo Perroni demostraron la sólida y abierta relación familiar que han construido al acudir a una alfombra roja a la que minutos más tarde llegaría la actual pareja del actor. Por otro lado, Mariana Garza dejó clara su postura sobre las recientes etiquetas que han recibido.