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¿Familia lavanda? Mariana Garza rechaza las etiquetas para su familia

Mariana Garza y Pablo Perroni demostraron la sólida y abierta relación familiar que han construido y la cantante dejó clara su postura sobre las etiquetas que han recibido.

Una vez más, Mariana Garza y Pablo Perroni demostraron la sólida y abierta relación familiar que han construido al acudir a una alfombra roja a la que minutos más tarde llegaría la actual pareja del actor. Por otro lado, Mariana Garza dejó clara su postura sobre las recientes etiquetas que han recibido.

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