“Puedo dormir sin ropa, pero sin calcetines... ¡nunca!”, Mariana Seoane reaccionó al regalo que le hizo la prensa

La prensa de espectáculos sorprendió a Mariana Seoane con un simbólico detalle en agradecimiento a las atenciones que ha tenido con los medios en sus eventos; la cantante agradeció su regalo y explicó por qué es ‘amante’ de los calcetines. Entre otras cosas, reveló detalles sobre la cena navideña que disfrutará en la Nochebuena.