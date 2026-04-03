Maribel Fernández “La Pelangocha” tiene un grave padecimiento en el corazón: “Es inoperable”
La actriz Maribel Fernández confiesa que el padecimiento que tiene en el corazón, no tiene cura, ya que es inoperable; sin embargo, no dejará de cuidarse.
Maribel Fernández revela que ya preparó su testamento y que tiene muy claro quién quiere que se quede con su casa. La actriz explicó a los medios de comunicación cuál es el padecimiento que tiene y el por qué no puede entrar a quirófano, ya que eso sería fatal para ella.