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Maribel Fernández “La Pelangocha” tiene un grave padecimiento en el corazón: “Es inoperable”

La actriz Maribel Fernández confiesa que el padecimiento que tiene en el corazón, no tiene cura, ya que es inoperable; sin embargo, no dejará de cuidarse.

Maribel Fernández revela que ya preparó su testamento y que tiene muy claro quién quiere que se quede con su casa. La actriz explicó a los medios de comunicación cuál es el padecimiento que tiene y el por qué no puede entrar a quirófano, ya que eso sería fatal para ella.

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