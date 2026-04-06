¿Maribel Guardia frenó la batalla legal contra Imelda Tuñón?
Tras los rumores que indicaban que Maribel Guardia habría desistido de la batalla legal que sostiene contra Imelda Tuñón, Marco Chacón aclaró la situación.
El fin de semana corrieron rumores que indicaban que Maribel Guardia habría desistido de la batalla legal que sostiene contra Imelda Tuñón por la custodia de su nieto. Marco Chacón aclaró la situación vía telefónica y la sobrina de la consagrada actriz se pronunció sobre la polémica.