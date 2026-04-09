Maribel Guardia y José Manuel Figueroa abren su corazón en el tercer aniversario luctuoso de Julián Figueroa

En el tercer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, la consagrada actriz aseguró estar tranquila de que su hijo se haya reencontrado con su padre. Por su parte, José Manuel Figueroa recordó un momento especial que vivió con su hermano y habló de las cenizas de su fallecido hermano Julián.