"¡Le deseo el bien!”, Maribel Guardia asegura que no quiere perjudicar a Imelda Tuñón

Maribel Guardia acudió la Fiscalía para ratificar y ampliar las denuncias que presentó contra Imelda Tuñón por los delitos de homicidio y contra la salud. Así aseguró la consagrada actriz ante los medios que no busca que su exnuera salga perjudicada. ¿Maribel Guardia conoce el paradero de su nieto? Aquí todos los detalles de lo que explicó el abogado de Maribel Guardia.