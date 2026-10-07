"¡Muero por ver a ese niño!”, Maribel Guardia sufre un nuevo revés en el pleito legal con Imelda Tuñón
Aunque asegura que aún no ha sido notificada, un juez dictó medidas de protección para Imelda Tuñón y su hijo contra Maribel Guardia y Marco Chacón.
Maribel Guardia hace frente a un nuevo capítulo legal después de que un juez dictara medidas de protección a favor de Imelda Tuñón y su hijo, contra ella y Marco Chacón. Ante las recientes declaraciones de Imelda Tuñón sobre los fármacos que habría consumido Julián Figueroa, Maribel Guardia Fijó su postura y explicó por qué no ha dado más declaraciones a los medios.