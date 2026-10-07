"¡Muero por ver a ese niño!”, Maribel Guardia sufre un nuevo revés en el pleito legal con Imelda Tuñón

Maribel Guardia hace frente a un nuevo capítulo legal después de que un juez dictara medidas de protección a favor de Imelda Tuñón y su hijo, contra ella y Marco Chacón. Ante las recientes declaraciones de Imelda Tuñón sobre los fármacos que habría consumido Julián Figueroa, Maribel Guardia Fijó su postura y explicó por qué no ha dado más declaraciones a los medios.