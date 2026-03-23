¡Ni una sola palabra! Marjorie de Sousa reacciona a los cuestionamientos por Julián Gil

En su regreso al teatro con Perfume de Gardenia, Marjorie de Sousa sigue evitando hablar de Julián Gil, padre de su hijo, quien ha manifestado públicamente que no ha podido convivir con el menor. Por otro lado, sí se pronunció sobre Aracely Arámbula y su salida de la obra. ¡Ojo a la picardía de Laura León y Susana González!