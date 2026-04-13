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¡Harta de las críticas! Marjorie de Sousa responde a quienes opinan sobre su cuerpo

Marjorie de Sousa explotó contra quienes opinan de su cuerpo y les respondió con un contundente y certero mensaje. ¡Ojo a lo de Liliana Arriaga y Jesús Ochoa!

Marjorie de Sousa explotó contra quienes opinan de su cuerpo y les respondió con un contundente y certero mensaje. Además, hizo frente a las críticas por quitarse los implantes, con humor respaldado por Liliana Arriaga y Jesús Ochoa, quienes se integraron al elenco de la puesta en escena.

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