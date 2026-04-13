¡Harta de las críticas! Marjorie de Sousa responde a quienes opinan sobre su cuerpo
Marjorie de Sousa explotó contra quienes opinan de su cuerpo y les respondió con un contundente y certero mensaje. ¡Ojo a lo de Liliana Arriaga y Jesús Ochoa!
Marjorie de Sousa explotó contra quienes opinan de su cuerpo y les respondió con un contundente y certero mensaje. Además, hizo frente a las críticas por quitarse los implantes, con humor respaldado por Liliana Arriaga y Jesús Ochoa, quienes se integraron al elenco de la puesta en escena.