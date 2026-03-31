Marjorie de Sousa revela que su hijo tiene un gran talento, ¿será que pronto lo veremos en la industria del entretenimiento?
La actriz y bailarina, Marjorie de Sousa evadió el tema del papá de su hijo, Julián Gil; sin embargo, habló de cómo sobrelleva su vida pública en combinación con la maternidad.
Marjorie de Sousa es la nueva protagonista de ‘Perfume de Gardenias’, pero las funciones de la puesta en escena tuvieron que ser canceladas debido a que varios artistas dieron positivos a la prueba de Covid-19.