“Conmigo siempre ha sido un señor”, Marta Sánchez reacciona a las acusaciones hacia Julio Iglesias
Marta Sánchez reaccionó a la polémica que envuelve a Julio Iglesias, quien recientemente fue acusado por dos exempleadas de presunto abuso. A unos meses de cumplir 60 años, la cantante española reflexionó sobre el paso del tiempo y sus estragos, una ley natural con la que intenta llevar una buena relación.