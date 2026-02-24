"¡No sé si alguna vez fuimos amigos!”, Mauricio Castillo estalla y arremete contra Adal Ramones
Tras la sorpresiva cancelación de ‘Enrollados’, Mauricio Castillo rompió el silencio y aseguró que Adal Ramones no le informó que el proyecto había llegado a su fin. Además, señaló que Adal habría negociado las fechas de la gira sin involucrar al resto del elenco. Aquí toda la información.