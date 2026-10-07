"¡No va a suceder nunca!”, Mauricio Castillo alzó la voz y habló fuerte de Adal Ramones y su proyecto Enrollados
Mauricio Castillo no se guardó nada y habló sin filtros del proyecto fallido ‘Enrollados’ con Adal Ramones y compañía. ¿Aún conservarán su amistad?
Mauricio Castillo, quien era parte del concepto de ‘Enrollados’, compartió por qué considera que dicho show fue un proyecto fallido que no podrá realizarse en un futuro. ¿Mauricio Castillo aún conserva su amistad con Adal Ramones? Esto reveló Mauricio Castillo, quien perdió proyectos por darle prioridad a ‘Enrollados’.