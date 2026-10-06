¡Ya volvieron! ¿O no? Mauricio Ochmann aclara si ya se reconcilió con Aislinn Derbez
Tras un reciente viaje que habría realizado a Las Vegas con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann reaccionó, con humor, a los fuertes rumores de reconciliación.
Mauricio Ochmann reaccionó con humor a los rumores que apuntan a que habría retomado su relación con Aislinn Derbez, seis años después de su mediática separación. Y es que las especulaciones sobre su reconciliación aumentaron tras un viaje que realizaron a Las Vegas. Entre otras cosas, confesó que su exposición pública podría afectar emocionalmente a sus hijas.