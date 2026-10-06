Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Ya volvieron! ¿O no? Mauricio Ochmann aclara si ya se reconcilió con Aislinn Derbez

Tras un reciente viaje que habría realizado a Las Vegas con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann reaccionó, con humor, a los fuertes rumores de reconciliación.

Mauricio Ochmann reaccionó con humor a los rumores que apuntan a que habría retomado su relación con Aislinn Derbez, seis años después de su mediática separación. Y es que las especulaciones sobre su reconciliación aumentaron tras un viaje que realizaron a Las Vegas. Entre otras cosas, confesó que su exposición pública podría afectar emocionalmente a sus hijas.

Videos