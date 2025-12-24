inklusion logo Sitio accesible
¿Y ya pensaste en el cabello? Estos son los mejores peinados para lucir espectacular en la cena de Navidad

Venga La Alegría

Luz Elena, en Ponte Bonita, nos mostró los mejores peinados para lucir espectacular en la cena de Navidad y dejar atrás los looks aburridos y tradicionales. ¡Robarás todas las miradas aprovechando las texturas de tu cabello combinándolas con las tendencias de la temporada.

