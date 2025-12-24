¿Y ya pensaste en el cabello? Estos son los mejores peinados para lucir espectacular en la cena de Navidad
Luz Elena, en Ponte Bonita, nos mostró los mejores peinados para lucir espectacular en la cena de Navidad y dejar atrás los looks aburridos y tradicionales.
Luz Elena, en Ponte Bonita, nos mostró los mejores peinados para lucir espectacular en la cena de Navidad y dejar atrás los looks aburridos y tradicionales. ¡Robarás todas las miradas aprovechando las texturas de tu cabello combinándolas con las tendencias de la temporada.