¿Fueron falsos? Melenie Carmona explica los supuestos ‘tuits’ de su hermano descalificando la relación amorosa de Alicia Villarreal

Tras aparecer supuestos ‘tuits’ donde el hijo menor de Alicia Villarreal expresaba incomodidad por la mediática relación con Cibad Hernández, Melenie Carmona salió a aclarar la situación. Por otro lado, se pronunció sobre los rumores de que sus hermanos habrían dejado a su mamá para irse a vivir con Cruz Martínez y explicó cómo lleva actualmente su relación con su mamá.