¡Para antojar a todos! Este es el menú que Itatí Cantoral cenará en Nochebuena

Itatí Cantoral ya está lista para festejar la Navidad en familia; la actriz y su hijo Eduardo Zucchi compartieron el menú que prepararán para cenar en Nochebuena.

Venga La Alegría

Itatí Cantoral ya está lista para festejar la Navidad en familia; la actriz y su hijo Eduardo Zucchi compartieron el menú que prepararán para cenar en Nochebuena. Además, un poco confundida con los nombres de sus hijos y sobrinos, Itatí enlistó a los invitados que recibirán esta noche.

