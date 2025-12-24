¡Para antojar a todos! Este es el menú que Itatí Cantoral cenará en Nochebuena
Itatí Cantoral ya está lista para festejar la Navidad en familia; la actriz y su hijo Eduardo Zucchi compartieron el menú que prepararán para cenar en Nochebuena. Además, un poco confundida con los nombres de sus hijos y sobrinos, Itatí enlistó a los invitados que recibirán esta noche.