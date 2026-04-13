¡Exclusiva! Meryl Streep y Anne Hathaway confiesan su amor por México promocionando El diablo viste a la moda 2
Ricardo Casares platicó en exclusiva con Meryl Streep y Anne Hathaway, protagonistas de El diablo viste a la moda 2. ¡Ojo a lo que confesaron en las preguntas rápidas!
Ricardo Casares platicó en exclusiva con Meryl Streep y Anne Hathaway, protagonistas de El diablo viste a la moda 2, quienes confesaron por qué les gusta estar en México, su experiencia trabajando juntas y más. ¡Ojo a las preguntas rápidas!