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¡Exclusiva! Meryl Streep y Anne Hathaway confiesan su amor por México promocionando El diablo viste a la moda 2

Ricardo Casares platicó en exclusiva con Meryl Streep y Anne Hathaway, protagonistas de El diablo viste a la moda 2. ¡Ojo a lo que confesaron en las preguntas rápidas!

Ricardo Casares platicó en exclusiva con Meryl Streep y Anne Hathaway, protagonistas de El diablo viste a la moda 2, quienes confesaron por qué les gusta estar en México, su experiencia trabajando juntas y más. ¡Ojo a las preguntas rápidas!

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