Así fue la misa del 20 aniversario luctuoso de Rocío Dúrcal

La familia de Rocío Dúrcal recordó su 20 aniversario luctuoso con una misa en la Basílica de Guadalupe, donde descansan parte de sus cenizas. Su hermano encabezó la ceremonia, mientras que Shaila y Carmen, hijas de la cantante, se mantuvieron al pendiente a la distancia. ¡Ya preparan un proyecto para mantener vivo el legado de Rocío Dúrcal!