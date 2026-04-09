Así fue la misa que encabezó José Manuel Figueroa por Joan Sebastian en Juliantla
José Manuel Figueroa encabezó la misa que los habitantes de Juliantla organizaron por el cumpleaños 75 de Joan Sebastian; así agradeció por el amor que le tienen a su padre.
José Manuel Figueroa encabezó la misa que los habitantes de Juliantla organizaron para recordar el cumpleaños 75 de Joan Sebastian. Al finalizar la ceremonia, visiblemente conmovido, el cantante agradeció a su gente el amor que le siguen teniendo a su padre.