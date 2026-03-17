Montserrat Oliver alza la voz por la depresión y lanza mensaje a Yolanda Andrade

Montserrat Oliver es partidaria de ayudar a quienes enfrentan problemas de salud mental y alzó la voz para que no se les deje solos a los que atraviesan por este padecimiento, como José Ángel Bichir, quien enfrentaría una fuerte depresión. Por otra parte, Montserrat Oliver compartió cómo vivió episodios de depresión y aplaudió la valentía de Yolanda Andrade.