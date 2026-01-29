inklusion logo Sitio accesible
¡Quería un caballo y la discriminaron! Montserrat Oliver cuenta el incómodo episodio que vivió en Estados Unidos

Montserrat Oliver se dijo víctima de racismo en Estados Unidos al intentar comprar un caballo, pues la vendedora le canceló de última hora. ¿Tomará acciones legales contra quien la discriminó?

Montserrat Oliver se dijo víctima de racismo en Estados Unidos cuando intentó comprar un caballo, pues la vendedora le canceló de última hora sin explicación alguna. ¿Tomará acciones legales contra la mujer que la discriminó? Además, la conductora denuncia que un familiar cercano también ha sufrido episodios de discriminación.

