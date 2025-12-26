inklusion logo Sitio accesible
“Estoy alejando del reguetón, lo sobresaturé", Mora revela cambios inesperados en su carrera

Aunque el reguetón lo vio nacer y lo llevó a la cima, Mora reveló que vienen cambios inesperados en su carrera. ¿Cómo tomarán estos cambios sus fans?

Aunque el reguetón lo vio nacer y lo llevó a la cima, Mora reveló que vienen cambios inesperados en su carrera. Mientras tanto, el cantante aseguró que no piensa descuidar su relación con México y su público. ¿Cómo tomarán estos cambios sus fans? ¡Checa lo que nos contó!

