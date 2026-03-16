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¡Pericos, conejos, erizos y más! El MVZ Jorge Cornejo explicó los cuidados para mascotas no convencionales

El MVZ Jorge Cornejo para explicarnos los cuidados y precauciones que debemos tener para mascotas no convencionales como tortugas, conejos, pericos y más.

Porque estamos convencidos de amar a todo ser vivo y darles los cuidados precisos a cada uno, nos acompañó el MVZ Jorge Cornejo para explicarnos los cuidados y precauciones que debemos tener para mascotas no convencionales como tortugas, conejos, pericos y más. ¡Toma nota y comparte!

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