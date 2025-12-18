inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡Está muy sentida con Bellas Artes!”, los nietos de María Victoria revelan por qué la actriz no ha recibido su homenaje en Bellas Artes

María Victoria tenía la ilusión de recibir un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes por su trayectoria artística. ¿Lograrán hacerle el homenaje?

Videos,
Venga La Alegría

María Victoria tenía la ilusión de recibir un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes por su destacada trayectoria artística, sin embargo, sus nietos revelaron las razones por las que la querida actriz no ha podido cumplir su anhelado deseo. ¿Lograrán hacerle el merecido homenaje?

Videos