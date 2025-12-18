"¡Está muy sentida con Bellas Artes!”, los nietos de María Victoria revelan por qué la actriz no ha recibido su homenaje en Bellas Artes
María Victoria tenía la ilusión de recibir un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes por su trayectoria artística. ¿Lograrán hacerle el homenaje?
María Victoria tenía la ilusión de recibir un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes por su destacada trayectoria artística, sin embargo, sus nietos revelaron las razones por las que la querida actriz no ha podido cumplir su anhelado deseo. ¿Lograrán hacerle el merecido homenaje?