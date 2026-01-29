inklusion logo Sitio accesible
"¡El mejor regalo del mundo!”, Nora Salinas presenta ‘Las Cascadas de mis Ojos’, la novela que escribió junto a su madre

Venga La Alegría

Nora Salinas nos visitó para presentar ‘Las Cascadas de mis Ojos’, la novela que escribió junto a su mamá, Nora Salinas. ¿Cómo fue que se plantearon juntar sus habilidades y talentos en esta obra? ¡No pierdas detalles de la gran historia que nos compartió.

