¿Has sentido atracción por jefes, profesoras o figuras de autoridad? ¡Cuidado! Esto es lo que debes saber sobre ciertas fantasías
La doctora Denny Welsh explicó por qué algunas personas sienten atracción por figuras de autoridad y cuáles serían las consecuencias de rendirse a esos deseos.
¿Sientes atracción por profesoras o jefes? ¿Por qué nos atraen las personas en posición de poder o autoridad? La doctora Denny Welsh profundizó sobre las consecuencias de llevar a cabo algunas fantasías con figuras de autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre admiración y deseo? ¡Toma nota y comparte!