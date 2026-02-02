¿Doble robo? ¡Estas son las nuevas reglas del Sin Palabras!

Este lunes, Sergio Sepúlveda fue el portavoz de las nuevas reglas en el Sin Palabras. ¿Cambios de equipo? ¿Dobles robo? Además, se especificó sobre los ‘jueces’ del mejor juego del mundo mundial y las chicas de Pueblo y Favorito recibieron una ligera llamada de atención. ¡Aquí todos los detalles y el juego completo!