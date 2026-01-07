“Va a querer ver a su abuela”, Olivia Collins alza la voz por Maribel Guardia e Imelda Tuñón

En medio de los pleitos legales entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por el testamento de Julián Figueroa, Olivia Collins confesó ante las cámaras que confía en que las cosas puedan arreglarse. Y es que Olivia Collins se ha convertido en un gran apoyo para Maribel Guardia pues la ha acompañado a lo largo de este proceso. Aquí los detalles.