"¡Hay que tener valor!”, Olivia Collins alza la voz sobre la violencia que vivió Alicia Villarreal

Tras la polémica que desató la desaprobación de Melenie Carmona a la relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández, Olivia Collins empatiza con el caso y asegura entender la postura de Melenie. Además, aplaudió que Alicia Villarreal alzara la voz ante la violencia que vivió, solidarizándose tras lo que enfrentó con su exmarido al revelar que habría vivido presunta violencia psicológica y doméstica.