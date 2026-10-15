"¡Me prohibieron hablar!”, Carlos Rivera rompe el silencio y anuncia una pausa en su carrera
Tras confirmar que se someterá a una intervención quirúrgica, Carlos Rivera compartió todos los detalles de su estado de salud. Aquí toda la información.
A través de sus redes sociales, Carlos Rivera anunció que hará una pausa en su carrera para cuidar su salud. Así detalló cómo comenzó a notar que algo no estaba bien con su voz durante sus presentaciones y cómo hizo lo posible por cumplir con sus compromisos. ¡Aquí toda la información que el cantante compartió!