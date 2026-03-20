"¡Ha puesto a su hijo en contra de su mamá!”, Óscar Madrazo reveló sus sospechas sobre el hijo de Paulina Rubio

Óscar Madrazo, amigo de Paulina Rubio, aseguró que ha mantenido comunicación constante con ‘La Chica Dorada’ y consideró que su hijo Nicolás podría estar influenciado por su padre. Entre otras cosas, Madrazo señaló que las relaciones conflictivas entre padres divorciados impactan en los hijos, sobretodo en la adolescencia. ¿Será que Paulina Rubio ya tiene un nuevo romance? Esto contestó su amigo, Óscar Madrazo.