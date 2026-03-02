¡La fama también tiene un lado oscuro! Pablo Montero habla de sus tropiezos con los vicios
Como pocas veces, Pablo Montero habló abiertamente sobre uno de los capítulos más oscuros de su historia personal: su dependencia al alcohol y a otras sustancias. Además, explicó cómo las tragedias familiares también lo llevaron a una crisis emocional. ¡Checa lo que reveló en exclusiva Pablo Montero!