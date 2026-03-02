inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡La fama también tiene un lado oscuro! Pablo Montero habla de sus tropiezos con los vicios

Pablo Montero habló abiertamente sobre uno de los capítulos más oscuros de su historia personal: su dependencia al alcohol y a otras sustancias. ¡Checa lo que reveló en exclusiva!

Videos,
Venga La Alegría

Como pocas veces, Pablo Montero habló abiertamente sobre uno de los capítulos más oscuros de su historia personal: su dependencia al alcohol y a otras sustancias. Además, explicó cómo las tragedias familiares también lo llevaron a una crisis emocional. ¡Checa lo que reveló en exclusiva Pablo Montero!

Videos