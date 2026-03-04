Pablo Montero habló del uso de la naltrexona y confesó las dificultades que vivió durante su rehabilitación

Pablo Montero se solidarizó con Maribel Guardia tras la polémica por el implante de naltrexona que habría recibido Julián Figueroa para combatir el alcoholismo y al que el cantante también habría recurrido en 2023. También Pablo Montero admitió la dificultad para rehabilitarse en su momento y aseguró estar disfrutando su presente rodeado de sus queridos.