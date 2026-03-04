inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Pablo Montero habló del uso de la naltrexona y confesó las dificultades que vivió durante su rehabilitación

Pablo Montero se solidarizó con Maribel Guardia tras la polémica por el implante de naltrexona que habría recibido Julián Figueroa al que el cantante también habría recurrido en 2023.

Pablo Montero se solidarizó con Maribel Guardia tras la polémica por el implante de naltrexona que habría recibido Julián Figueroa para combatir el alcoholismo y al que el cantante también habría recurrido en 2023. También Pablo Montero admitió la dificultad para rehabilitarse en su momento y aseguró estar disfrutando su presente rodeado de sus queridos.

Videos