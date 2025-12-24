¡Pablo Montero revela cómo logró reunir a su familia para Nochebuena!

Reunir a toda la familia no es tarea fácil y menos cuando hay historias y dinámicas diferentes, pero Pablo Montero confesó, en exclusiva para Venga La Alegría, que está noche lo logrará. Entre otras cosas, el cantante de regional mexicano reveló si existen dificultades para mantener una buena comunicación con las mamás y así lograr pasar las navidades unidos. ¿Qué se servirá en la mesa de Nochebuena en casa de Pablo Montero? ¡Checa todo lo que nos contó!